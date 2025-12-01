CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var! Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var! 23:17
Uğurcan Çakır: Kazanmaya yakındık Uğurcan Çakır: Kazanmaya yakındık 23:14
Ali Gürbüz: G.Saray beraberlik için gelmiş! Ali Gürbüz: G.Saray beraberlik için gelmiş! 23:07
Duran: Zaman olsaydı kazanabilirdik! Duran: Zaman olsaydı kazanabilirdik! 23:04
Okan Buruk: Bugün yaşananları herkes gördü! Okan Buruk: Bugün yaşananları herkes gördü! 22:50
İsmail Yüksek: Güzel günlerin habercisi İsmail Yüksek: Güzel günlerin habercisi 22:46
Daha Eski
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Şakasına... Tedesco'dan G.Saray sözleri: Şakasına... 22:42
Fred'den derbi hakemine tepki! Fred'den derbi hakemine tepki! 22:39
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:37
G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! 22:33
Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz 22:33
Sane: Rakip daha çok mücadele etti! Sane: Rakip daha çok mücadele etti! 22:23
Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var!
Uğurcan Çakır: Kazanmaya yakındık
30 Kasım Pazar Süper Loto çekildi
Spordan önce kahve içilir mi?