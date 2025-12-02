Beşiktaş'ta flaş ayrılık gelişmesi!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Alman basınından Beşiktaş için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Sky Sport DE'de yer alan habere göre Beşiktaş'a geçen sezon yaz transfer döneminde katılan, bu sene ise fazla forma şansı bulamayan Felix Uduokhai'nin siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.

Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunan Felix Uduokhai'nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

