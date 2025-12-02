Muş Spor Kulübü-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu, farklı liglerde mücadele eden iki takımın prestij mücadelesine sahne olacak. Muş Spor Kulübü, taraftarı önünde Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanırken, kentte maçın heyecanı şimdiden hissediliyor. Ev sahibi Muş ekibi, kupada adını bir üst gruba yazdırarak büyük bir sürprize imza atma hedefinde. Konuk ekip Konyaspor’da ise gözler yeniden çıkış yakalamakta. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan yeşil-beyazlılar, kupada hata yapmadan ilerleyip moral depolamak istiyor. Peki, Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 13.00'te başlayacak.

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAĞDAŞ ATAN VE ÖĞRENCİLERİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Muş deplasmanına konuk olacak Konyaspor'da Çağdaş Atan ve öğrencileri kötü gidişe son vermek istiyor. Recep Uçar sonrası göreve getirilen genç çalıştırıcı yeşil-beyazlı ekiple 3 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yeni kulübüyle ilk galibiyetin almayı hedefleyen Çağdaş Atan, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

MUŞ SK-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı hakemi Ömer Faruk Gültekin oldu. Gültekin'in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Emre Doğu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Berkay Ağış üstlenecek.