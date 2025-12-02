Newcastle United-Tottenham maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında gözler, Newcastle United ile Tottenham arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, ligde kazandığı son maçın moraliyle sahaya çıkarken, hedefi bu önemli mücadeleden de galip ayrılarak puanını 21’e yükseltmek ve üst sıralara tırmanmak. Thomas Frank yönetimindeki “Spurs” ise son 3 maçta yaşadığı yenilgilerle zor günler geçiriyor ve kötü seriye son vererek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?