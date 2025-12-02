Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok.