Galatasaray'ın Lookman planı belli oldu! Menajeriyle görüşme yapıldı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar bir süredir peşinde olduğu Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme yaptı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 02.12.2025 - 11:21Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 - 11:22
Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda ön bölgede yaşanan eksiklik ise dikkat çekti. Cimbom'un Lookman transferi için flaş bir detay ortaya çıktı.
GALATASARAY'DAN İLK RESMİ ADIM
Ademola Lookman'ı bir süredir radarında tutan Cimbom, Nijeryalı futbolcu için ilk resmi adımını attı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılılar, bu transfer için yüksek maaşlı teklifte bulundu.
Sarı kırmızılıların bu teklifinin Lookman'ın Atalanta'da aldığı maaşın üzerinde olduğu iddia edildi.
ATALANTA'NIN GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Haberin detayında Atalanta'nın, Lookman'ın takımda kalması için tüm şartları da zorladığına yer verildi.
LOOKMAN BU SEZON NE YAPTI?
2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 13 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.