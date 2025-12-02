Fulham-Manchester City maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak büyük bir randevuya sahne olacak. Craven Cottage’da Fulham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Marco Silva yönetimindeki Fulham, ligde 17 puanla 15. sırada yer alıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı amaçlıyor. Ligde Arsenal’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan “Citizens”, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki farkı kapatmak ve avantaj sağlamak istiyor. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?