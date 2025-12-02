Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu, nefeslerin tutulacağı zorlu bir karşılaşmayı futbol tutkunlarının gündemine taşıyor. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, taraftarı önünde 1. Lig’in zirvesindeki Atko Grup Pendikspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de Kayserispor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-mavililerde, takımın bu önemli mücadelede nasıl bir reaksiyon göstereceği büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Rizespor-Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Rizespor-Pendikspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 18.00'de başlayacak.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Pendikspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

KARADENİZ EKİBİ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de evinde oynadığı Kayserispor maçını 1-0 kaybeden ve Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaralarını sarmak istiyor. Zorlu maçta etkili bir performans gösterip çıkış arayan Karadeniz ekibi, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor maçı hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. Turtay'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Onur Bingöl üstlenecek.