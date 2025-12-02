Bournemouth-Everton maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bournemouth-Everton maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında gözler, Bournemouth ile Everton arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Vitality Stadyumu’nda sahne alacak karşılaşmada ev sahibi Bournemouth, taraftar desteğini arkasına alarak kötü gidişe dur demek istiyor. Konuk ekip Everton ise David Moyes yönetiminde istikrarlı bir grafik arayışında. Ligde elde ettiği 18 puanla 14. basamakta yer alan mavi-beyazlılar, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Peki, Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?