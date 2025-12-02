Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Türk futbolunun iki köklü temsilcisini karşı karşıya getiren nefes kesici bir karşılaşmaya sahne olacak. Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, adlarını bir üst tura yazdırmak için kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Serhat Sütlü yönetimindeki Sakaryaspor, 1. Lig’de son 4 haftayı 2 puanla kapatarak zor bir sürece girmiş durumda. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise Volkan Demirel önderliğinde Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.Peki, Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, tur biletini kapmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Serhat Sütlü yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 1. Lig'de son 4 maçında galibiyet yüzü görmese de taraftarı önünde oynayacakları bu mücadelede kötü gidişatı sonlandırıp kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise Volkan Demirel'in liderliğindeki Gençlerbirliği var. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı 2 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı hakeminin Emre Kargın olduğunu açıkladı. Kargın'ın yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Onur Gülter yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Terece üstlenecek.