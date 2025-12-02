Rüya Gibi yeni bölüm fragmanı izle | 2. bölüm fragman

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, Aydan'ın hayatında beklenmedik olayların peşini bırakmadığı bir dünyayı keşfetmenizi sağlıyor. İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen hikaye, Aydan'ın kocasıyla olan ilişkisi ve yeni tanıştığı iş insanı Emir ile yaşadığı komik anları içeriyor. İlk bölümdeki başarılı performansının ardından, ikinci bölüm fragmanı da merakla bekleniyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek Rüya Gibi'nin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:33

Paylaş





ABONE OL

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, daha ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde yaşayan ve onun kendisini aldattığını öğrenince dünyası başına yıkılan Aydan, yeni hayatında başına gelenlerle yepyeni bir karaktere bürünecektir. Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızına el uzatıp bir yandan da kenar mahallelerde kuaförlük yapmaya devam eden Aydan, kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde iş insanı Emir ile tanışmasıyla bambaşka bir hayata adım atar. 9 Aralık Salı günü ekrana gelecek 2. bölümün fragmanını merakla bekleyen seyirciler için detayları haberimizde derledik.

RÜYA GİBİ yeni bölüm fragmanı izle

Show TV Rüya Gibi tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Rüya Gibi 2. bölüm fragmanı

RÜYA GİBİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'ya el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

RÜYA GİBİ yeni bölüm fragmanı izle

Show TV Rüya Gibi tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Rüya Gibi yeni bölüm fragmanı izle

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan (Aydan)

Dizide Aydan, eşi Tarık'ın (Celil Nalçakan) gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrendikten sonra arkasına bakmadan evi terk ediyor. Kuaförlük mesleğine tutunduğu yeni hayatının ilk gününde tatlı bir sürprizle tanıştığı Emir (Uğur Güneş), Aydan için beklenmedik olayların fitilini ateşliyor. Bakan rolünü şu ifadelerle anlatıyor; "Aydan karakteri kuaförlük mesleğini çok iyi yapmış ve kendi gibi kuaför olan Tarık'la aile kurmuş ama işinden aile kurduktan sonra uzak kalmayı tercih etmemiş, tercih ettirilmiş bir karakter. Normal hayatımda da saça makyaja çok meraklıyım, kendimi fazla süslemem ama kızlarımın saçlarını yapmaya çok meraklıyım. Değişik sitelerden saç modelleri bulup uygulamaya çalışırım. Tabii ki çocuk saçı yapmak ile yetişkin saçlarını taramak çok farklı. Bu işe hazırlandığımdan beri kuaföre gittiğimde insanların ellerine, tutuşlarına bakıyorum. Sette kuaför arkadaşlarımdan teknikler öğrenmeye çalışıyorum."

Uğur Güneş (Emir)

Uğur Güneş'in hayat verdiği Emir karakteri, dışarıdan beyefendi, içeride ise insanlara güvenmekte zorlanan yaralı bir adamdır. Hayatında her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşısına çıkan Aydan'ın (Seda Bakan) farkında olmadan Emir'in kurtarıcısı olacağı dizide Uğur Güneş, Emir'i şöyle anlatıyor; "Beni etkileyen tahmin edilemez oluşu yani karakterin nereye varacağını asla tahmin edemiyorsun. Gizemli, şüpheci ve güçlü ama geçmişini hiç bir şekilde bilmediğiniz zeki bir adam. Emir attığı her adımı hesaplıyor, kafasında sürekli fikirler var, sürekli düşünüyor, plan yapıyor beni etkileyen en önemli özelliği şüpheci ve zeki bir adam olması."

Emre Bey (Efe)

Dizide hayatının merkezine; düzen, kanunlar ve adaleti almış idealist bir komiser olan Efe, Çiğdem'le (Ahsen Eroğlu) karşılaştığında ilk kez duygularıyla yüzleşiyor. Heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu diziyi şöyle anlatıyor; "Aile sıcaklığında, benim çocukluğumda özlediğimiz mahalle kültürünü yansıtan bir dizi aynı zamanda vicdanlı, vicdansız insanların arasındaki kaosu göreceğimiz birçok şey izleyiciyi bekliyor."

Şebnem Bozoklu (Fiko)

Kuaför Aydan'ın (Seda Bakan), manikürcü arkadaşı olan Fiko dizide eğlenceli ve neşe dolu karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek. Yeni bir hayat kurmak zorunda kalan Aydan'la birlikte çetin bir mücadele verecek olan Fiko'yu, Bozoklu şöyle anlatıyor; "Fiko biraz da adı gibi. Onu gördüğünüz anda bir sempati hissediyorsunuz. Bunun sebebi koşulsuz bir şekilde iyilik odaklı bir karakter olması. Aynı zamanda çok becerikli, hayal kuran ve kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmek için çabalayan biri. Eşini, dostunu, arkadaşlarını çok önemseyen ve yardımcı olmak için de elinden geleni yapan biri. İzleyicinin Fiko'yu seveceğini düşünüyorum."

Devrim Yakut (Hayriye)

Devrim Yakut dizide, Aydan'ın görümcesi olan Hayriye karakterine hayat veriyor. Kardeşi Tarık'ın yalanlarıyla yıkılan evliliğini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Hayriye dizide oynadığı oyunlarla çok konuşulacak. Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri şöyle anlatıyor; "Hayriye, tipik Türk ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilen, sürprizlerle dolu, zeki bir kadın fakat zekasını negatif yönde kullanıyor. Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum."

Celil Nalçakan (Tarık)

Sevilen oyuncu Celil Nalçakan dizide kuaför Tarık karakterine hayat veriyor. Dizide Tarak Kuaför Salonu'nu eşi Aydan (Seda Bakan) ile işleten Tarık'ın yalanlarla dolu evliliği, gayrimeşru kızı Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ortaya çıktığında başına yıkılıyor. Rüya Gibi dizisinde canlandırdığı rolü için özel kuaförlük dersleri aldığını belirten Celil Nalçakan şu şekilde anlatıyor; "Rolüm için saç kesimi, fön çekimi gibi dersler aldım, benim için değişik bir deneyim oldu. Şu anda bir hanımefendinin saçını baştan aşağı yapacak kadar mahir değilim ama zaman içinde öğreneceğimi düşünüyorum."

ASpor CANLI YAYIN