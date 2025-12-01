Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, 1-1 sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası konuştu.
İşte o sözler:
Rakibimiz buraya beraberlik için gelmiş. Önemli bir tespitimiz var; futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için tebrik ederim.
