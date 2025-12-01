Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri:"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. 2 oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi.
Taraftarımıza özellikle çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göstereceğiz!"