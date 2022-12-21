O Kız 14. BÖLÜM İZLE - O Kız son bölüm izle - Kanal D O Kız CANLI İZLE | O Kız izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 14. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 14. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O Kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

O KIZ 14. BÖLÜM KONUSU

Sitare'nin maskesini düşürme niyetine giren Doruk, aslında Sitare'nin tuzağına düşmüştür.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Doruk her şeyin Sitare'nin oyunu olduğundan emindir.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Sitare ve Ozan'a yaşadıkları çarpık ilişkiyle ilgili açıkça patlaması üçlü arasındaki yayları iyice gerer.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Ozan, Doruk tehdidinden tamamen kurtulmak için Zeynep'e ilan-ı aşk eder.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Zeynep, Sitare'nin telkinleriyle ne kadar içinden gelmese de Ozan'a gerçek bir şans vermek için kendini zorlar.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Melek, ajansa tamamen girmesiyle Doruk'un gölgesi gibi, devamlı peşindedir ama Doruk onun ilgisine karşılık vermez.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE