Esenler Erokspor-Sivasspor maçı izle: Ne zaman ve Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanacak dev mücadele olacak. Lige enerjik bir başlangıç yapan ve 13 maç sonunda 25 puana ulaşarak üst sıraların önemli adaylarından biri haline gelen Esenler Erokspor, taraftarı önünde çıkacağı bu karşılaşmada üç puanı alarak Süper Lig yarışındaki iddiasını daha da perçinlemek istiyor. Konuk ekip Sivasspor’da ise yeni bir dönem başlıyor. Son haftalardaki dalgalı performans sonrası takımın başına Mehmet Altıparmak’ın getirilmesi, Yiğidolar’da taze bir motivasyon yaratmış durumda. Peki, Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?