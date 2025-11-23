Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında gözler, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Süper Lig hayalini sürdüren iki takım da haftayı kayıpsız geçerek yarışta iddialı konuma gelmek istiyor. İç sahadaki güçlü performansını devam ettirmeyi hedefleyen Iğdır FK, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve alacağı bir galibiyetle puanını 22’ye yükseltmeyi amaçlayacak. Öte yandan Erzurumspor FK, zorlu deplasmana rağmen kazanarak 26 puana ulaşmanın ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?