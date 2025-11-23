Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşmış, mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Singo ve Lemina sakatlıkları gerekçesiyle oyuna devam edememişlerdi. İki oyuncunun durumu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşmış, mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Singo ve Lemina sakatlıkları gerekçesiyle oyuna devam edememişlerdi. Sarı-kırmızılı külüpten sakatlıklar hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.



Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.



Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."