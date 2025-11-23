Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde evinde Union SG ile karşılaşacak. Mücadele öncesi UEFA, maçın hakemini açıkladı.

Galatasaray-Union SG maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Raúl Cabañero ve Iñigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz oldu.

VAR'da da bir diğer İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande görev alacak. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Javier Iglesias Villanueva.

ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

13.12.2018 Spartak Trnava 1-0 Fenerbahçe

12.12.2019 Borussia Mönchengladbach 1-2 RAMS Başakşehir

25.03.2023 Ermenistan 1-2 Türkiye

29.11.2023 Galatasaray 3-3 Manchester United

13.08.2024 Fenerbahçe 1-1 Lille

