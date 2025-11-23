Göztepe-Kocaelispor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında nefesler tutuluyor. Göztepe, İzmir’de Kocaelispor’u ağırlayarak üst üste yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son iki haftada art arda kazanan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, kritik karşılaşmada hata yapmaya niyetli değil ve 22 puanla ligde 5. sırada bulunmanın avantajını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Kocaelispor ise Galatasaray karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Son haftalarda kazandığı maçlarla dikkat çeken yeşil-siyahlılar, 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Göztepe-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heilton, Bokele, Rhaldney, Miroshi, Dennis, Cherni, Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Tarkan, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun

GÖZTEPE EVİNDE KAYBETMİYOR

İzmir ekibi, Süper Lig 2025-2026 sezonunda sahasında çıktığı hiçbir maçta yenilgi yaşamadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Evinde toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, iç saha performansıyla ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.