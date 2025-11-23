Leeds United-Aston Villa maçı TIKLA İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Leeds United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Sezona istikrarsız bir giriş yapan ve topladığı 11 puanla düşme hattından çıkmak için mücadele eden Leeds United, Elland Road’daki bu zorlu randevuda taraftar desteğini arkasına alarak kötü gidişi tersine çevirmek istiyor. Konuk ekip Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde yükselişe geçmiş durumda. Son iki maçını kazanarak ritmini bulan Birmingham temsilcisi, bu ivmesini Leeds deplasmanına da taşımayı hedefliyor. Peki, Leeds United-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?