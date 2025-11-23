Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında heyecan, Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaşmasıyla doruğa çıkıyor. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, İstanbul ekibini ağırlayarak üç maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Ligde topladığı 15 puanla 8. sırada bulunan Alanyaspor, sahasındaki avantajı kullanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Kasımpaşa ise Şota Arveladze yönetiminde son beş maçtan galibiyet çıkaramadı. İstanbul ekibi, kötü gidişi durdurmak ve puanını 13’e çıkarmak için Alanya’da etkili bir performans göstermeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.