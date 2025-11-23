Gençlerbirliği, sahada 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadı ve ikinci golü buldu.

İkinci golde Günay'ın çıkıp topu alması gerekirdi. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde iyi bir moral oldu.

İlk yarıdaki oyun, düşündürücü!

Ama ikinci yarıdaki futbol, daha iyiydi. Maçın son bölümünde Ahmet Kutucu'nun kaçırdığı bir gol var ki...

Kaçırmak daha zordu. Ahmet bunu başardı!

Cuma gecesi A Spor'daki yayınımda 'Barış Alper için patlama maçı olur.

Icardi de ikinci yarıda girer golünü atar' demiştim.

Maçı kafamda oynadığım için bu net detayları vermiştim.

Şimdi Galatasaray'dan salı günü bir Avrupa zaferi daha bekliyoruz.