Gençlerbirliği karşısına 7 eksikle çıkan Galatasaray, maçta sakatlıklarla sarsıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İlkay Gündoğan'ın kadroya döndüğü sarı-kırmızılı takımda, listeye iki yeni isim daha eklendi.

Fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, milli takımdan sakat dönen Osimhen ve Kaan ile ağrıları olan Jakobs sonrası dünkü mücadelede Lemina ve Singo da sakatlandı.