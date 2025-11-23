Arsenal - Tottenham maçı yayın bilgisi: Arsenal Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Tottenham maçı için geri sayım sürüyor. Premier Lig’de sezonun en kritik derbilerinden biri olarak görülen karşılaşma, Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverlerin merak ettiği en önemli soru ise: “Arsenal Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” Haftanın öne çıkan maçlarından biri olan dev derbi, hem zirve yarışını hem de rekabet ateşini yeniden alevlendirecek.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:04

Premier Lig'in en ateşli rekabetlerinden biri olan Arsenal - Tottenham derbisi için geri sayım başladı. Pazar günü Emirates'te oynanacak mücadele, haftanın en çok izlenen maçlarından biri olmaya aday. Taraftarların gündeminde ise "Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda?" soruları var. Arsenal, derbiyi kazanarak liderliğini pekiştirmek isterken, Tottenham kötü gidişi durdurmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları futbolseverler için netleşti. Peki, Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Premier Lig Arsenal - Tottenham maçı canlı izleme linki...

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler, Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Arsenal - Tottenham maçını araştırmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Arsenal - Tottenham maçı 23 Kasım Pazar günü oynanacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Tottenham arasındaki maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

