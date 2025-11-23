Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de transfere mali engel!

Fenerbahçe'de transfere mali engel! Fenerbahçe'nin ara transfer stratejisine dair çarpıcı bir gelişme gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, artan mali yük sebebiyle transfer planlamasını gelecek oyunculardan çok ayrılmaya yakın isimlere yönlendirdi. İşte detaylar...





Fenerbahçe'de işler hiç kolay değil. Devre arası transfer süreci başlı başına zor bir süreçken, listedeki isimlerin yüksek maliyetleri, taliplerinin çok olması ve sarı lacivertlilerin limit sorunu durumu daha da güçleştiriyor.





Golcü dışında stoper, sol bek ve sekiz numara transferi de planlayan sarı lacivertliler, En-Nesyri, Szymanski başta olmak üzere oyuncu satışlarıyla elini güçlendirip nokta atışı hamleler yapma çabasında.



