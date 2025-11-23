CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! F.Bahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! 00:41
Trabzonspor’a Puertas fırsatı! Trabzonspor’a Puertas fırsatı! 00:36
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz transfer! G.Saray'dan orta sahaya sürpriz transfer! 00:31
Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum 00:20
Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum 00:18
Fenerbahçe'den Lukaku bombası! Fenerbahçe'den Lukaku bombası! 00:16
Daha Eski
Abdullah Kavukcu'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! Abdullah Kavukcu'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! 00:03
Abdullah Kavukcu'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! Abdullah Kavukcu'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! 00:02
İşte Sallai'nin son durumu! İşte Sallai'nin son durumu! 23:46
İşte Sallai'nin son durumu! İşte Sallai'nin son durumu! 23:45
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 23:44
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 23:38
F.Bahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca!
Fenerbahçe'den Lukaku bombası!
Gram altın ne kadar? 23 Kasım Pazar
İşte Sayısal Loto sonuçları!