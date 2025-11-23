Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin Samsunspor'un yıldız futbolcusu için devreye gireceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferi için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmaya karar veren sarı-lacivertli takım, tanıdık bir ismi gündemine aldı: Anthony Musaba… Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz geldiği Samsunspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu radara girdi.
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki yıldızı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, 'Şartlarına bir bakalım' dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.
SAMSUNSPOR'DAN KOLAYLIK İSTEDİ
Sarı-lacivertli kurmaylar, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde ocak ayında bir hamlede bulunacak. Önce Samsunspor yönetimini ikna etmeye çalışacak Kanarya, ardından da 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla masaya oturacak.
F.Bahçe'nin önce kiralama teklifi yapacağı olumsuzluk durumunda bonservis önerisi sunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Kariyerimde üst seviyelerdeki takımlarda oynamak isterim. Umarım Samsunspor hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olur" diyerek transferinin önünün açılmasını talep etmişti.