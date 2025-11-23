Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! Kulübünden kolaylık istedi

Fenerbahçe'den Samsunspor'un yıldızına kanca! Kulübünden kolaylık istedi Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin Samsunspor'un yıldız futbolcusu için devreye gireceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferi için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmaya karar veren sarı-lacivertli takım, tanıdık bir ismi gündemine aldı: Anthony Musaba… Sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz geldiği Samsunspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu radara girdi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki yıldızı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, 'Şartlarına bir bakalım' dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.