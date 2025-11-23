Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Bedelsiz olarak...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la nefes kesen bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasını da ihmal etmiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Avrupa'dan da talipleri bulunan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. İşte detaylar...