Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Fenerbahçe derbisinden sonra 19 gündür antrenmana çıkmayan Portekizli oyuncunun geleceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu can sıkmaya başladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra tam 19 gündür antrenmana çıkmayan Portekizli futbolcunun tavırları bardağı taşırdı. Son olarak bel ağrılarını gerekçe göstererek antrenmana çıkmayan 32 yaşındaki futbolcunun MR'ında bel ağrısını açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Rafa Silva'nın tesislerdeki tedavisinin A takımın antrenman saatlerinden farklı bir zamanda yapılması kararı alındı.