Ben Bu Cihana Sığmazam 10. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | BBCS 10. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 10. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 22 Kasım Salı günü yayınlanacak 10. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 10. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 22 Kasım Salı günü yayınlanacak 10. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

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Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

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