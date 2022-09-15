atv ekranlarının sevilen dizilerinden Destan, final bölümüyle ekranlara geldi. Destan izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Destan 28. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Destan'ın 28. bölümünde neler yaşandı? Destan'ın 28. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Destan dizisinin 28. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Destan, final bölümüyle ekranlara geldi. Destan izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Destan 28. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Destan'ın 28. bölümünde neler yaşandı? Destan'ın 28. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Destan dizisinin 28. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

atv'nin sevilen dizisi Destan, final bölümü ile ekranlara gelecek. atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 15 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan final bölümü ile ilgili araştırma yapıyor. 28. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Destan'ın 28. bölüm bilgileri...

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

DESTAN 28. BÖLÜM (FİNAL) KONUSU

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR!

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.

BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

Yönetmen: Metin Günay

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Deniz Barut (Ulu Ece), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Esra Kılıç (Mei Jin), Evren Erler (Çalayır), Faruk Aran (Kuzubeg), Mehmet Tarık Sarıyar (Hamza) ve konuk oyuncu Berik Aıtzhanov (Li-Dan)

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE