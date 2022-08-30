Balkan Ninnisi yeni bölüm yok mu, neden yok 30 Ağustos 2022? Balkan Ninnisi final mi yaptı, bitti mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman?

TRT1'in en sevilen dizilerinden biri olan ve başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey'in paylaştığı Balkan Ninnisi, her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi hakkında vatandaşlar Balkan Ninnisi yeni bölüm yok mu, neden yok 30 Ağustos 2022? Balkan Ninnisi final mi yaptı, bitti mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarında yer alan ve ilk bölümünden itibaren diziseverlerin beğenisini kazanan Balkan Ninnisi, her salı TRT1'de yeni bölümüyle seyircilerini heyecanlandırıyor. Ancak 30 Ağustos Salı günü tekrar bölümü oynatılan dizinin takipçileri, arama motorlarında Balkan Ninnisi yeni bölüm yok mu, neden yok? Balkan Ninnisi final mi yaptı, bitti mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Farklı milletlere sahip iki gencin birbirine kavuşma çabasını anlatan Balkan Ninnisi, Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. TRT1 ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi, bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ise gelecek hafta ekranlara gelecek.

BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine izleyicilerinin final yaptığını düşündüğü Balkan Ninnisi, resmi tatil olması sebebiyle ekranlara gelmedi.

BALKAN NİNNİSİ TÜM BÖLÜMLERİ

BALKAN NİNNİSİ 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan Ninnisi'nin 10. Ve yeni bölümü, önümüzdeki hafta, 6 Eylül Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman'ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur. Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan'ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana'ya gitmek için yola koyulur. Ertan'ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır. Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur.