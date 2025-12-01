Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri:

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence."

Soru: Fenerbahçe ilk yarıda neden oyunu kontrol edemedi?

"Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir maç oynamıyoruz. Galatasaray'ın da oyunu kontrol edebildiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda ikinci topları kazanmak önemlidir. Osimhen ve Barış'a uzun top oynadılar ve çoğunu iyi savunduk."