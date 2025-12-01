CANLI SKOR ANA SAYFA
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:37
G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! 22:33
Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz 22:33
Sane: Rakip daha çok mücadele etti! Sane: Rakip daha çok mücadele etti! 22:23
İki takım futbolcuları birbirini tebrik etti! İki takım futbolcuları birbirini tebrik etti! 22:19
Derbide iki yıldız oyuncuya büyük tepki! Derbide iki yıldız oyuncuya büyük tepki! 21:42
Daha Eski
Oosterwolde Başakşehir maçında yok! Oosterwolde Başakşehir maçında yok! 21:30
Skriniar'dan Buruk'a tepki! İşte o anlar Skriniar'dan Buruk'a tepki! İşte o anlar 21:12
Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! 20:57
Golden sonra yerde kaldı! Golden sonra yerde kaldı! 20:40
Fenerbahçe'den müthiş kareografi! Fenerbahçe'den müthiş kareografi! 20:09
Barış Alper Yılmaz ile İrfan Can Eğribayat tartıştı! Barış Alper Yılmaz ile İrfan Can Eğribayat tartıştı! 19:42
İsmail Yüksek: Güzel günlerin habercisi
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Şakasına...
30 Kasım Pazar Süper Loto çekildi
Spordan önce kahve içilir mi?