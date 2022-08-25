25 Ağustos MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı? 25 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak 25 Ağustos'ta yayınlanan bölümde takım oyununun galibi merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 25 Ağustos tarihinde takım oyununun galipleri...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde takımlar arasında zorlu bir oyun oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeği çıkaran takımlar, oyunu kazanabilmek için kıyasıya yarıştılar.

MASTERCHEF'TE YARIŞMAYI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yarışmayı kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Devamında ise yarışmacılar arasından eleme adayı seçilecek.

İŞTE MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI

Büşra, Dilan, Fatmanur ve Kaan'ın ardından mavi takım oynayacağı dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarına yeni isim eklenecek.