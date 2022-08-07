Icardi ise bu iddiaları reddetmek ve kendini savunmak için sosyal medya hesabını kullanıyor. Corriere della Sera'ya göre Wanda Nara ile samimi bir fotoğrafını paylaşan Icardi, 'Hayatım hakkında bir şeyler icat edenler ve onlara inananlar arasında beni daha fazla kim üzüyor bilmiyorum. Ne yazık ki Arjantin'e düşen televizyon bombası bir deprem yarattı" diyerek iddiaların karşısında durmaya devam ediyor.