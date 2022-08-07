Futbol ve magazin dünyasında sık sık gündeme gelen ve ilişkilerinin başlangıcından itibaren sansasyon yaratan Mauricio Icardi ve Wanda Nara çiftinin boşanacağına dair iddialar günden güne güçleniyor.
Mauricio Icardi ve Wanda Nara çifti boşanma kararı mı aldı? Ses kayıtları ortaya çıktı...
Dünyaca ünlü golcü futbolcu Mauricio Icardi ile Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ses kayıtları ile birlikte boşanma iddialarının gerçek olma ihtimali de yükseldi. Birçok kişi Icardi ile Wanda Nara çiftinin boşanıp boşanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Nara ve Icardi evliliklerinin 8. yılında, ikinci kez zorlu bir döneme giriyor. Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses dosyaları ise çiftin gündemini yakından takip edenler için boşanma iddialarını güçlendiriyor.
Tüm bu iddialara rağmen, Arjantinli forvet tüm bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Birkaç ay önce Icardi'nin, China Suarez adlı bir modelle birlikte olduğu ve bu ihanetin ardından evlilik için sonun yaklaştığı konuşuluyor.