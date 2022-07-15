2017 yapımı aksiyon filmi 'İntikam' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını İntikam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, İntikam filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte İntikam filmine dair detaylar...

İntikam filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, İntikam filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı macera filmi İntikam detayları haberimizde...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Restoran sahibi olan Quan, zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

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