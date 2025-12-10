Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Becao'nun kadro dışı kalması hakkında basın toplantısında konuştu. İşte o sözler...

Rodrigo Becao neden kadro dışı kaldı? Tedesco'nun yanıtı...

Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli.

Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür.

Sadece bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Birlik olduğumuza inanıyorum. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli.