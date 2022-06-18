SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 18 Haziran'da Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da sona yaklaştıkça artan heyecanla birlikte, 18 Haziran Cumartesi akşamı eleme heyecanı da izleyicilerle buluştu ve bir yarışmacı daha adaya veda etti. Peki, Survivor yeni bölümde eleme adayları kim olacak, kim elenecek? İşte Survivor 2022'ye dair merak edilenler...

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana geçen yarışmada sona yaklaşırken rekabet de artmış durumda. 18 Haziran Cumartesi günü 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI!

Oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan Nagihan oldu ve kendini korumayı başardı. Ayrıca iletişim ödülünün de sahibi olan Nagihan 3 arkadaşını ödüle götürdü. Dokunulmazlık sembolünü alan Nagihan iletişim ödülüne Adem, Nisa ve Ayşe'yi götürdü. Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlığını Batuhan, ikinci dokunulmazlığını ise Adem kazanmıştı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayı Berkan olurken; ikinci eleme adayı Ogeday olarak belirlendi. 18 Haziran günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından 3. ve 4. elemede adayla Nisa ve Hikmet oldu.



SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM OLDU!



18 Haziran gününde elenen isim Ogeday oldu.