TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 61. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 61. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 61. bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı'nın 61. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 61. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 61. bölümüyle 23 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 61. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

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