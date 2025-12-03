Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesi yapılan antrenmanda Rafa Silva'nın takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ligin 15. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan antrenmana ilişkin Beşiktaş resmi internet sitesi, Rafa Silva'nın antrenmanda gerçekleştirdiği çalışmalara dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Futbolcumuz Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımımızdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.



Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi."