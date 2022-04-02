Survivor yokluk adasına kim gitti? 2 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 2 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 2 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu.



SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu



SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?



Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ardahan'ın ismini yazmıştı. İkinci aday ise bugünkü oyun sonrası belli olacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Sude Burcu, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda