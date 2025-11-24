Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligdeki son 5 maçında 4 kez kaybeden ve Çağdaş Atan yönetiminde bir çıkış hedefleyen Tümosan Konyaspor ile ligde çıktığı son 6 maçta 5 kez mağlup olan Erol Bulut yönetimindeki Hesap.com Antalyaspor, orta ve alt sıralardan çıkmak adına kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Bu karşılamayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho, Ştefanescu, Melih, Bardhi, Muleka, Umut
Antalyaspor: Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Ceesay, Hüseyin, Bünyamin, Paal, Storm, Saric, Abdülkadir, Boli, van de Streek
KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.