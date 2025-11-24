Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin iddialı ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor, orta sıralardan çıkmak ve üst sıralara yükselmek adına sahaya çıkıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligdeki son 5 maçında 4 kez kaybeden ve Çağdaş Atan yönetiminde bir çıkış hedefleyen Tümosan Konyaspor ile ligde çıktığı son 6 maçta 5 kez mağlup olan Erol Bulut yönetimindeki Hesap.com Antalyaspor, orta ve alt sıralardan çıkmak adına kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Bu karşılamayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho, Ştefanescu, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

Antalyaspor: Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Ceesay, Hüseyin, Bünyamin, Paal, Storm, Saric, Abdülkadir, Boli, van de Streek

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.