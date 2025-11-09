Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 12. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, evinde Tümosan Konyaspor'u ağırladı.
Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana'dan geldi. Tümosan Konyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başındaki ilk müsabakadan yenilgiyle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 7 puana yükseldi. Tümosan Konyaspor ise 14 puanda kaldı.