Tümosan Konyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağı sahasında Hesap. com Antalyaspor'u ağırlayacağı maçta, günün anlam ve önemine ithafen öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama...

'HAYATIMIZA DEĞER KATAN ÖĞRETMENLERİMİZİ, EVİMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ'

'24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir.

Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır.'