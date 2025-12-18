Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı hakkında: Saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında heyecan dorukta! Bosna Hersek’in Zrinjski Mostar takımı, Rapid Wien ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ev sahibi ekip, 6 puanla üst tur umutlarını sürdürmek isterken, Rapid Wien henüz puan kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. İki ekip için de hayati öneme sahip bu maçta, Zrinjski Mostar seyircisi önünde hata yapmak istemiyor. Peki Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?