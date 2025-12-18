Sonuçta kadro belli, kalite belli. İkinci yarıda Alanyaspor kalecisi Victor muazzam kurtarışlar yaptı. Hem de ne kurtarışlar! Trabzonspor gruplara kötü başladı. Önünde İstanbulspor, Fethiyespor ve Başakşehir maçları var. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale çıkıyor. Ya da en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale adını yazdıracak. Bekleyip göreceğiz.