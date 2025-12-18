Slovan Bratislava-Hacken CANLI İZLE | Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde Avrupa rüyasını sürdürmek isteyen iki ekip, kader tayin edici bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Slovakya’nın köklü kulübü Slovan Bratislava, topladığı 3 puanla 31. sırada yer alırken; bu zorlu iç saha sınavını kazanarak taraftarına galibiyet hediye etmeyi amaçlıyor. Aynı puana sahip olan ve averaj farkıyla 29. basamakta bulunan İsveç temsilcisi Hacken ise deplasmanda direnç göstererek ilk 24'e girmenin hesaplarını yapıyor. İşte Slovan Bratislava-Hacken maçı detayları...