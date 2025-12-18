UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasının zirvesi ile alt sıraların mücadelesi karşı karşıya geliyor. Turnuvada çıktığı maçlarda sergilediği üstün performansla 13 puan toplayan ve 1. sıraya kurulan Fransız ekibi Strasbourg, evinde hata yapmayarak liderlik unvanını korumak istiyor. Diğer tarafta ise 5 puanla 27. sırada bulunan ve ilk 24'e tutunma mücadelesi veren İzlanda temsilcisi Breidablik, güçlü rakibi karşısında direnç göstererek haftanın en büyük sürprizine imza atmayı hedefliyor. İşte Strasbourg-Breidablik maçı canlı yayın bilgileri...

Konferans Ligi'nin lideri Strasbourg, 6. haftada Breidablik'i konuk ediyor. Jagiellonia ile 1-1'lik beraberliği dışında puan kaybı yaşamayan Liam Rosenior'un ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak en yakın rakibi Shakhtar Donetsk ile puan farkını açmak istiyor. Breidablik ise ilk galibiyetini geçen hafta Shamrock karşısında aldı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf merakla beklenirken maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Strasbourg-Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg-Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Breidablik maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Strasbourg-Breidablik MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Breidablik maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çek hakem Ondrej Berka düdük çalacak.

