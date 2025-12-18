Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi, Portekiz'de de yankı bulmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor deplasmanında kadroda yer bulmayan ve Serdal Adalı'nın, hakkında "İstiyorsa oynar, 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bekliyoruz." dediği Rafa Silva için Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto konuştu.

"24 MİLYON EURO KAR ETMEK AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Portekizli gazeteci, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı takımdaki son durumu için, "Rafa Silva konusunda İstanbul'dan her gün çıkan haberler benim de sabrımı tüketmeye başladı. Rafa'nın karakteri ne olursa olsun, süreci ne kadar zorlaştırmış olursa olsun, gelinen nokta tam anlamıyla bir delilik.

Beşiktaş, Rafa'nın ayrılığı için 15 milyon euro talep ediyor. Ancak oyuncudan kurtulduğunda — teknik direktörün planlarında yer almayan ve formda olmasına rağmen oynatılmayan bir futbolcudan — maaş bütçesinden 9 milyon euro'nun üzerinde tasarruf edecek. Yani Beşiktaş, Rafa'nın ocak ayında ayrılmasıyla toplamda 24 milyon euro kazanç hedefliyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil." dedi.

"JURASEK DE BENFICA'NIN OYUNCUSU"

Jurasek'in de Benfica oyuncusu olduğunu hatırlatan Pinto, "Jurasek de Benfica'nın oyuncusu. Beşiktaş'ın onunla yollarını ayırması gerekiyor. Sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme var ve olası bir kiralık sözleşmesi feshi için Benfica'nın onayı şart; Benfica bu sürecin mutlaka parçası olmalı. Aksi halde Jurasek de sözleşme sonuna kadar oynatılmadan maaş almaya devam eder ki Beşiktaş'ın içinde bulunduğu tablo ortada." sözlerini sarf etti.