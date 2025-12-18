Talisca'nın Corinthians'tan istediği maaş belli oldu! Şok iddia
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sözleşme belirsizliği sürüyor. 2026 yazında kontratı bitecek olan 31 yaşındaki yıldız için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde, Talisca'nın bir Güney Amerika kulübünden istediği maaş hakkında görüşmeler yaptığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Domenico Tedesco yönetiminde gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin tüm kulvarlardaki en golcü ismi olan Anderson Talisca hakkında spekülasyonlar çoğalıyor. 2026 yazında kontratı bitecek olan yıldız futbolcu için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bolavip'te yer alan habere göre, Anderson Talisca'nın gelecek sezon için Brezilya temsilcisi Corinthians ile görüşmeler yaptığı ve oyuncunun talep ettiği yıllık ücretin netleştiği belirtildi. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde bir gün Corinthians forması giymeyi hayal ettiği, adının Flamengo ile anılmasına rağmen bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı ifade edildi.
Talisca'nın, Corinthians'tan aylık 2 milyon Brezilya Real (yıllık yaklaşık 3.7 milyon euro) maaş ve kazanılacak kupalara bağlı primler talep ettiği söylendi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 13 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.