Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye Premier Lig'den talip!
Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim için İngiltere Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.12.2025 - 11:20
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler alınan bu galibiyetin ardından ligde yeniden 2. sıraya yükseldi. Kanarya'da diğer yandan transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi.